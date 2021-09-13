МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Налоговое стимулирование для развития финансового рынка в России целесообразно проводить по ряду направлений, в частности для формирования долгосрочных сбережений граждан, говорится в стратегии развития финансового рынка до 2030 года, подготовленной Минфином совместно с ЦБ РФ. Минфин и Банк России разработали новую стратегию развития финрынка

"Налоговое стимулирование должно применяться временно и только в тех обстоятельствах, где это действительно необходимо и будет соответствовать целям и задачам государственной политики на финансовых рынках", — сказано в документе.

Отмечается, что налоговое стимулирование является наиболее затратным, но весьма действенным с точки зрения его потенциального влияния механизмом воздействия на рынок. "Использование этого инструмента исторически показало смешанную эффективность для того или иного вида деятельности на финансовых рынках", — уточняют авторы стратегии.

Согласно документу, стимулирование целесообразно по следующим направлениям: запуск сложных масштабных инвестиционных проектов, адаптация налогового режима для работы нерезидентов через российских финансовых посредников с целью повышения конкурентоспособности финансового рынка РФ на международном уровне, поддержка минимальных сбережений – подушки безопасности граждан, размещаемых в кредитных организациях.

"Стимулирование долгосрочных инвестиций граждан в российскую экономику (в том числе, пассивных инвестиционных стратегий), в том числе с использованием механизма индивидуальных инвестиционных счетов, а также вовлечение граждан в долгосрочные сбережения с использованием негосударственных пенсионных фондов и страховых компаний", — также указывается в документе.

"Таким образом, по вышеуказанным приоритетным направлениям при соответствующей необходимости будет осуществляться корректировка установленных механизмов налогового стимулирования развития финансового рынка", — добавляется в стратегии.