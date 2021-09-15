МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Первый вице-премьер Андрей Белоусов и министр финансов Антон Силуанов в среду проведут совещание с металлургами и производителями удобрений по поводу планируемого повышения налогов, сообщили РИА Новости источники в отрасли. С российских металлургов захотели взять больше денег в бюджет

"Да, Белоусов и Силуанов проведут встречу с крупнейшими компаниями. По всей видимости будет обсуждаться НДПИ", — сообщил один из собеседников агентства.

Другой источник в одной из металлургических компаний также подтвердил эту информацию, добавив, что встреча запланирована во второй половине дня, и на нее приглашены как владельцы, так и главы компаний.

На минувшей неделе Силуанов заявлял журналистам, что изъятие части дополнительных доходов российских металлургов от благоприятной конъюнктуры мирового рынка является справедливым. Ранее его заместитель Алексей Сазанов также говорил, что основная идея заключается в том, чтобы перейти к некой привязке ставок НДПИ к изменению мировых цен на металлургическую продукцию. Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в начале августа говорил, что МЭР и Минфин в августе-сентябре подготовят предложения по совершенствованию налоговой системы для российских металлургов.

Правительство РФ на фоне роста цен ввело пошлины на экспорт черных и цветных металлов с 1 августа до конца 2021 года. Первый вице-премьер Андрей Белоусов указывал, что это временная мера, направленная на защиту внутреннего рынка. Кабмин планирует до конца года разработать постоянный механизм стабилизации цен на металлы и металлопродукцию.