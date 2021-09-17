МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Минфин готовит предложения по увеличению до 25-30% налогов для компаний, направивших за последние пять лет на дивиденды больше средств, чем на инвестиции, сообщает РБК со ссылкой на близкие к ведомству источники. По их данным, министерство пока не подготовило список сфер, которых могут коснуться возможные изменения. Отмечается, что Минфин рассматривает дифференциацию налоговой ставки в качестве дополнения к корректировке налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Источники: Белоусов обсудит с металлургами повышение налогов

По данным источников, Минфин планирует высчитывать особый коэффициент по формуле «дивиденды — инвестиции — амортизация за пять лет», разделенные на капитал компании, получившееся значение и будет определять налоговую ставку для компании в диапазоне от принятых нынче 20% до 30%. Исключением могут стать только госкомпании и компании, в которых доля государства составляет не менее 50%.

Эксперты отмечают, что в случае, если правительство поддержит подобную схему увеличения налога на прибыль, нововведение в первую очередь затронет сталелитейные компании, которые тратят большую часть своей прибыли на дивиденды. Однако такой вариант для них все равно будет менее болезненным, чем корректировка НДПИ, так как рассчетной базой в таком случае будет доналоговая прибыль, а не выручка, как в случае с НДПИ.

При этом некоторые специалисты подчеркивают, что подобные меры могут негативно повлиять как на деятельность компаний, так и на государство, планируеющее повысить вклад компаний в экономику путем стимулирования инвестиций. В таких условиях предприятия могут начать поиск менее прозрачных способов вывода прибыли, что негативно отразится на фондовом рынке.