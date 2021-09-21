МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Доходы федерального бюджета от налога на "богатых" и банковских вкладов свыше 1 миллиона рублей в 2022 году в составят 186,9 миллиарда рублей, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. Кабмин одобрил проект бюджета на 2022-2024 годы

Из них, согласно документу, 78,6 миллиарда рублей — это НДФЛ, связанный с переходом к прогрессивной системе налогообложения. НДФЛ с доходов в виде процентов по вкладам, в свою очередь, составит 108,3 миллиарда рублей.

В 2023 году, по прогнозу Минфина, общая сумма доходов от этих налогов составит 195,5 миллиарда рублей (84 миллиарда от налога на "богатых" и 111,5 миллиарда рублей от банковских вкладов), а в 2024 году — 204,7 миллиарда рублей (89,8 миллиарда рублей и 114,9 миллиарда рублей, соответственно).

С этого года НДФЛ в России повышен с 13% до 15% для доходов сверх 5 миллионов рублей в год. В отличие от поступлений подоходного налога с базовой ставки, которые направляются в бюджеты регионов, сборы налога на богатых идут в федеральный бюджет.

Кроме того, с 1 января 2021 года доходы по вкладам (остаткам на счетах) облагаются налогом на доходы физических лиц. Налогом облагается совокупный процентный доход по вкладам (остаткам на счетах) в российских банках, выплаченный физическому лицу за год, за минусом необлагаемого процентного дохода. Он рассчитывается как произведение 1 миллиона рублей и ключевой ставки Банка России, установленной на 1 января данного года.