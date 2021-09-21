МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Минфин РФ может ввести ретроспективную ставку налога на прибыль, которая не будет противоречить действующему законодательству, поскольку она начнёт действовать не сразу, заявил РИА Новости руководитель направления "Налоговая политика" ЦСР Левон Айрапетян. Стало известно о планах Минфина повысить налог на прибыль ряда компаний

Ассоциации "Русская сталь" ранее сообщила о подготовленном Минфином законопроекте о ретроспективном повышении налога на прибыль для компаний, которые за последние пять лет направляли на дивиденды больше, чем инвестировали. Инициатива, по ее мнению, влечет за собой риски для экономики РФ.

Ассоциация отмечает, что предполагаемый законопроект нарушает принцип российского налогового законодательства, который предполагает, что закон обратной силы не имеет.

Вместе с тем, для определения применимой ставки в предложенном Минфином законопроекте используются показатели компании (дивиденды, инвестиции, амортизация) за прошедшие пять лет.

"Напрямую противоречил бы нормам Налогового кодекса подход, при котором компании после принятия закона должны пересчитать по новым правилам и доплатить налог на прибыль за прошлые 5 лет, то есть за 2016–2020 годы. В данном случае речь, скорее, идет про другой подход, при котором, начиная с 2022 года или позже, будет установлена повышенная налоговая ставка, критерием для применения которой будут показатели за прошлые периоды. При таком варианте ухудшающие налоговые условия возникают в будущем, и, строго говоря, не противоречат нормам налогового законодательства", — пояснил Айрапетян.

Более того, по его словам, цель законопроекта заключается в стимулировании инвестиций, а не в ретроспективном сборе дополнительных налогов.

"Поэтому нельзя исключать, что новые условия не заработают с 2022 года, а вместо этого Минфин предложит переходный период на несколько лет, чтобы компании смогли скорректировать свою инвестиционную политику, и уже после этого начнет действовать повышенная ставка с ретроспективными условиями для ее применения", — заявил эксперт.