МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Министерство финансов подготовило проект закона, который помимо роста НДПИ и налога на прибыль для металлургов и производителей удобрений, для производителей стали будет введен акциз, пишет РБК.

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Ведомство подготовило законопроект "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса", где прописан механизм изменения налоговой политики, в первую очередь, для металлургов и производителей удобрений.

Подлинность документа изданию подтвердил источник, близкий к переговорам бизнеса и властей о налоговых инициативах на следующий 2022 год.

Как уточнил источник, знакомый с процессом разработки, в Минфине сейчас ждут отзывы бизнеса на документ.

Правительство уже несколько месяцев ведет обсуждение с бизнесом вопрос роста налоговой нагрузки для металлургических компаний и производителей удобрений. Дискуссия активизировалась с начала сентября: за прошедшую неделю вице-премьер РФ Андрей Белоусов, представители Минфина и бизнеса провели несколько встреч, где были представлены несколько возможных подходов.

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На одном из таких совещаний, финансовое ведомство говорило о плане собирать с металлургов и производителей удобрений по 200 млрд рублей в год, рассказывали изданию три источника, близких к участникам совещаний. Из этой суммы 130 млрд лей должны обеспечить поступления от компаний сектора черной металлургии.

Согласно разработанному Минфином законопроекту:

  • Для производителей коксующегося угля и железной руды, как и ожидалось, НДПИ будет привязан к рыночным мировым ценам данного сырья. Для угольщиков ставка составит 1,5%, а для производителей руды — 5,5%. 
  • Для производителей удобрений коэффициент ренты по НДПИ Минфин предлагает повысить в 2,5 раза — до 8,75%, тогда как ранее планировалась ставка в 6% к биржевым котировкам. Для «Норникеля» и других компаний, добывающих никель, медь и металлы платиновой группы в Красноярском крае, ставка будет складываться из 730 руб. на каждую тонну добытой руды, содержания металла в ней и 6% к цене металлов на мировом рынке. 
  • Сталь будет облагаться акцизом в размере 3% от экспортной цены слябов в российских портах, если она выше $300 на т. 
  • В документе предусмотрено изменение налога на прибыль с повышением ставок для тех компаний, которые платили больше дивидендов, чем инвестировали. 