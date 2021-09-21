МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Министерство финансов подготовило проект закона, который помимо роста НДПИ и налога на прибыль для металлургов и производителей удобрений, для производителей стали будет введен акциз, пишет РБК. Названы основные статьи расходов бюджета России на ближайшие три года

Ведомство подготовило законопроект "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса", где прописан механизм изменения налоговой политики, в первую очередь, для металлургов и производителей удобрений.

Подлинность документа изданию подтвердил источник, близкий к переговорам бизнеса и властей о налоговых инициативах на следующий 2022 год.

Как уточнил источник, знакомый с процессом разработки, в Минфине сейчас ждут отзывы бизнеса на документ.

Правительство уже несколько месяцев ведет обсуждение с бизнесом вопрос роста налоговой нагрузки для металлургических компаний и производителей удобрений. Дискуссия активизировалась с начала сентября: за прошедшую неделю вице-премьер РФ Андрей Белоусов, представители Минфина и бизнеса провели несколько встреч, где были представлены несколько возможных подходов. Доходы бюджета от налога на "богатых" и вкладов составят 186,9 миллиарда

На одном из таких совещаний, финансовое ведомство говорило о плане собирать с металлургов и производителей удобрений по 200 млрд рублей в год, рассказывали изданию три источника, близких к участникам совещаний. Из этой суммы 130 млрд лей должны обеспечить поступления от компаний сектора черной металлургии.

Согласно разработанному Минфином законопроекту: