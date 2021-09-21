РБК: Минфин России предложил ввести акциз для металлургических компаний
МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Министерство финансов подготовило проект закона, который помимо роста НДПИ и налога на прибыль для металлургов и производителей удобрений, для производителей стали будет введен акциз, пишет РБК.
Ведомство подготовило законопроект "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса", где прописан механизм изменения налоговой политики, в первую очередь, для металлургов и производителей удобрений.
Подлинность документа изданию подтвердил источник, близкий к переговорам бизнеса и властей о налоговых инициативах на следующий 2022 год.
Как уточнил источник, знакомый с процессом разработки, в Минфине сейчас ждут отзывы бизнеса на документ.
Правительство уже несколько месяцев ведет обсуждение с бизнесом вопрос роста налоговой нагрузки для металлургических компаний и производителей удобрений. Дискуссия активизировалась с начала сентября: за прошедшую неделю вице-премьер РФ Андрей Белоусов, представители Минфина и бизнеса провели несколько встреч, где были представлены несколько возможных подходов.
На одном из таких совещаний, финансовое ведомство говорило о плане собирать с металлургов и производителей удобрений по 200 млрд рублей в год, рассказывали изданию три источника, близких к участникам совещаний. Из этой суммы 130 млрд лей должны обеспечить поступления от компаний сектора черной металлургии.
Согласно разработанному Минфином законопроекту:
- Для производителей коксующегося угля и железной руды, как и ожидалось, НДПИ будет привязан к рыночным мировым ценам данного сырья. Для угольщиков ставка составит 1,5%, а для производителей руды — 5,5%.
- Для производителей удобрений коэффициент ренты по НДПИ Минфин предлагает повысить в 2,5 раза — до 8,75%, тогда как ранее планировалась ставка в 6% к биржевым котировкам. Для «Норникеля» и других компаний, добывающих никель, медь и металлы платиновой группы в Красноярском крае, ставка будет складываться из 730 руб. на каждую тонну добытой руды, содержания металла в ней и 6% к цене металлов на мировом рынке.
- Сталь будет облагаться акцизом в размере 3% от экспортной цены слябов в российских портах, если она выше $300 на т.
- В документе предусмотрено изменение налога на прибыль с повышением ставок для тех компаний, которые платили больше дивидендов, чем инвестировали.
https://1prime.ru/nalogy/20210921/834753250.html