МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Крупнейшие российские производители стали разработали предложения к планируемому министерством финансов вводу акцизов на сталь и изменению расчета НДПИ. Это должно принести бюджету 160 млрд рублей, пишет РБК со ссылкой на письмо ассоциации "Русская сталь", подлинность документа изданию подтвердил источник в отрасли. В ПФР объяснили, кто имеет право на повышение пенсии в любое время года

Документ направлен в Минфин в преддверии совещания у премьер-министра.

"Русская сталь" объединяет крупнейших отечественных производителей стали ("Северсталь", Evraz, группу НЛМК и ММК). Ассоциация направила предложения и замечания в связи с планами кабмина повысить налоговую нагрузку на отрасль за счет введения акциза на сталь и изменения расчета налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).

На четверг, 23 сентября, у правительства запланировано очередное совещание по этому вопросу. Владельцев крупных металлургических предприятий страны пригласили к премьер-министру Михаилу Мишустину, рассказали изданию три источника, близких к списку приглашенных.