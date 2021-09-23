МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ начала рассылать налоговые уведомления для уплаты физлицами транспортного, земельного налогов, а также налога на имущество, говорится в сообщении ведомства. Металлурги направили Минфину предложения по новым налогам

"Налоговые уведомления адресованы владельцам налогооблагаемого имущества: транспортных средств, земельных участков, объектов капитального строительства за период владения в течение 2020 года", — говорится в сообщении.

ФНС производит такую рассылку ежегодно. В этом году россиянам будет направлено 67,1 миллиона уведомлений, из них 22,5 миллиона – в электронном виде. Рассылка налоговых уведомлений и их доставка через почтовые отделения пройдет в течение сентября — октября, уточнили в службе. Вышеуказанные налоги следует оплатить не позднее 1 декабря 2021 года.

Налоговая служба обращает внимание на изменения, которые произошли в 2020 году, за который гражданам начислены налоги. Так, в перечень легковых автомобилей, попадающих под "налог на роскошь" добавили Mazda CX-9, Honda Pilot, Chrysler Pacifica, Jeep Wrangler, Jeep Grand Cherokee, Subaru Outback 2.5i-S ES Premium ES и WRX STI Premium Sport.

По земельному налогу в ряде регионов была изменена кадастровая оценка земель. Каждый собственник может ознакомиться с ней на сайте Росреестра.