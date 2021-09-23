МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Минфин предлагает увязать налог на прибыль с объемом дивидендов, выплачиваемых компаниями, заявил главминистр финансов РФ Антон Силуанов на совещании премьер-министра Михаила Мишустина с членами РСПП. Российские власти согласовали привязку НДПИ к рыночным котировкам

Правительство РФ не может устраивать вывод компаниями дивидендов за рубеж, отметил он.

Силуанов рассказал об инициативе властей, которую Минфин обсуждает с бизнесом: увязать величину налогообложения прибыли компаний с тем, на какие цели эта прибыль используется. "Сегодня мы наблюдаем такие примеры, когда сверхприбыли компаний выплачиваются больше в виде дивидендов, в том числе выводятся в зарубежные юрисдикции. Конечно, такая ситуация не может нас устраивать, мы заинтересованы в том, чтобы деньги инвестировались внутри страны. Ведь это потенциал для дальнейшего роста экономики и ВВП", — сказал министр.

"Для этого мы вносим изменения в соглашения об избежании двойного налогообложения, для этого мы и предложили установить повышенную налоговую ставку на налог на прибыль, если полученная прибыль направляется налогоплательщиком не на капитальные вложения, а на выплаты дивидендов", — отметил Силуанов. Бизнес просит отложить изменение налога на прибыль

Ставка налога на прибыль, согласно этим предложениям, будет зависеть от соотношения размера выплаченных дивидендов за вычетом инвестиций к величине чистых активов компании в течение пятилетнего периода.

"Здесь предлагается два уровня налогообложения: если сумма превысит величину чистых активов компании на начало пятилетнего срока, то ставку по налогу на прибыль предлагается установить в размере 25%", — рассказал глава Минфина, напомнив, что сейчас обычная ставка налога на прибыль составляет 20%.

"Если дивиденды превысят двукратную величину чистых активов, то ставка по налогу на прибыль, мы предлагаем, чтобы она составила уже 30%", — добавил он.

При этом Силуанов признал, что по предложенному механизму Минфин получил много комментариев от бизнеса, которые будут обсуждаться.

Инициативу прокомментировал глава РСПП Александр Шохин. Российский бизнес считает, что изменение налога на прибыль с привязкой к дивидендам повлияет на поведение компаний и повысит уровень инвестиций, сообщил он.

Однако бизнес просит отложить принятие решение по изменению налога до следующего бюджетного цикла, чтобы новый налог мог вступить в силу с 2023 года, добавил Шохин.