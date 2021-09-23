МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Белоруссия и Россия договорились разработать мероприятия для подготовки к введению Евросоюзом углеродного налога, а также обменялись опытом в области обращения с отходами, заявил глава минприроды республики Андрей Худык.

В четверг в Минске состоялось совместное заседание коллегий министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Белоруссии и министерства природных ресурсов и экологии России. Как отметил Худык, отношения двух стран динамично развиваются по всем направлениям, и природоохранная тематика входит в число приоритетных направлений.

"ЕС в 2026 году планирует ввести углеродный налог. Мы договорились о разработке мероприятий для подготовки к этой дате и решения на евразийском экономическом пространстве вопросов регулирования углерода", — приводит слова Худыка пресс-служба минприроды Белоруссии на сайте ведомства. Бизнес просит отложить изменение налога на прибыль

Худык также сообщил, что на заседании обсуждался вопрос взаимодействия двух стран в области обращения с отходами. "Беларусь сегодня вовлекает в хозяйственный оборот уже около 30% коммунальных отходов. К 2025 году стоит амбициозная задача — достичь 60%. Сегодня мы с коллегами из России делились опытом и изучали технологии по энергетическому использованию коммунальных отходов", — рассказал министр.

В свою очередь министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов отметил, что у двух стран "много вопросов, связанных с водной гладью, приграничными особо охраняемыми природными территориями, недропользованием, геологоразведкой". По словам министра, актуальны вопросы утилизации упаковки. "На повестке дня и сотрудничество гидрометеорологических служб, так как их работа влияет на сельское хозяйство и другие отрасли экономики. Важны и вопросы климата", — добавил Козлов.

Еврокомиссия 14 июля опубликовала проект трансграничного углеродного регулирования (ТУРа). Так, европейские чиновники хотят "уравнять" продукцию, произведенную в ЕС с минимальными выбросами СО2, и продукцию других стран, где используются технологии с высокими выбросами, путем "углеродного налога". Сбор на импорт определенных товаров с высоким "углеродным следом" ЕК предложила ввести постепенно с 2023 по 2026 год.

Предложенный механизм затронет поставки из РФ железа и стали, алюминия, труб, электроэнергии и цемента на 7,6 миллиарда долларов в год, оценивали в Минэкономразвития РФ. Российский бизнес и эксперты ожидаемо критически оценили предложенные Евросоюзом меры, так, по их мнению, эти предложения протекционистские, не проработаны, несут риски для торговли и противоречат международным соглашениям.