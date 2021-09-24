МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Аналитики "Атона" назвали три компании, которые рискуют попасть под налогообложение прибыли по максимальной ставке 30-35% в случае принятия предложенных Минфином России налоговых изменений: это "Норникель", "Северсталь" и "Евраз". Такие данные приводятся в отчете старшего аналитика по металлургическому сектору "Атона" Андрея Лобазова. Минфин предложил увязать налог на прибыль компаний с объемом дивидендов

Минфин предложил новый ретроспективный подход к налогообложению прибыли: речь идет о повышении налога на прибыль для компаний, которые за последние пять лет направляли на дивиденды больше, чем инвестировали.

Ставка налога на прибыль, согласно этим предложениям, будет зависеть от соотношения размера выплаченных дивидендов за вычетом инвестиций к величине чистых активов компании в течение пятилетнего периода. Если они превысят величину чистых активов компании на начало пятилетнего срока, то ставку по налогу на прибыль предлагается поднять с нынешних 20% до 25%, а если превышение будет двукратным — то до 30-35%.

Это может оказать серьезное влияние на производителей металлов, угля и удобрений, полагает аналитик. По оценке "Атона", за период 2016–2020 годов объем инвестиций превышал величину выплаченных дивидендов только у "Русала", ММК, Polymetal, "Полюса", "Акрона" и "Фосагро". Компании "Алроса" и НЛМК, в случае принятия предложенных Минфином изменений, рискуют попасть под 25% налогообложение прибыли, а "Норникель", "Северсталь" и "Евраз" — под максимальную ставку. Бизнес просит отложить изменение налога на прибыль

Как пояснял накануне глава Минфина Антон Силуанов, предложенный законопроект не предусматривает какой-либо дифференциации для компаний по отраслям или форме собственности. Однако, по его словам, под действие прогрессивной шкалы налогообложения попадают единицы компаний.

На совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным в четверг власти согласовали с бизнесом другую часть налогового маневра — повышение НДПИ на коксующийся уголь, железную руду и удобрения, а также введение 3% акциза на сталь. Однако бизнес просил отложить принятие решения по изменению налога на прибыль до следующего бюджетного цикла, чтобы новый налог мог вступить в силу с 2023 года. Просьба была услышана, но правительство продолжить обсуждение этой темы с РСПП.