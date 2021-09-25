НОВО-ОГАРЕВО, 25 сен — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин, комментируя идею введения в России прогрессивной шкалы налогообложения, предостерег от возврата к "советской уравниловке". Миронов предложил отменить транспортный налог

Нужно действовать аккуратными, чтобы не демотивировать людей, желающих зарабатывать больше, заявил Путин в ходе встречи с руководством партий, прошедших в Госдуму.

"И второе, чтобы это не привело к советской уравниловке, из которой, как известно, ничего хорошего не получилось", — добавил он.

Над проблемой разницы доходов между людьми необходимо думать всем вместе, есть много разных способов решения, отметил президент.