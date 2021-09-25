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Путин предостерег от возврата к налоговой "уравниловке"
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Президент РФ Владимир Путин, комментируя идею введения в России прогрессивной шкалы налогообложения, предостерег от возврата к "советской уравниловке". Нужно действовать... ПРАЙМ, 25.09.2021
бизнес, налоги, владимир путин, новости, экономика, налоги
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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НОВО-ОГАРЕВО, 25 сен — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин, комментируя идею введения в России прогрессивной шкалы налогообложения, предостерег от возврата к "советской уравниловке".
Нужно действовать аккуратными, чтобы не демотивировать людей, желающих зарабатывать больше, заявил Путин в ходе встречи с руководством партий, прошедших в Госдуму.
"И второе, чтобы это не привело к советской уравниловке, из которой, как известно, ничего хорошего не получилось", — добавил он.
Над проблемой разницы доходов между людьми необходимо думать всем вместе, есть много разных способов решения, отметил президент.