МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Менять налоги нужно только в крайнем случае, поскольку стабильность важна для инвестиционного климата в РФ, считает глава Счетной палаты России Алексей Кудрин.

"Я бы еще раз повторил, давайте к налогам, к их изменению, повышению подходить в крайнем случае, все-таки стабильность налоговой системы — это очень важное обстоятельство для инвестиционного климата", — сказал Кудрин, выступая во вторник в рамках парламентских слушаний "О параметрах проекта федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" в Совете Федерации.