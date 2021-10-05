Кудрин призвал менять налоги только в крайнем случае
Кудрин: менять налоги нужно только в крайнем случае, стабильность важна для инвестклимата
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МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Менять налоги нужно только в крайнем случае, поскольку стабильность важна для инвестиционного климата в РФ, считает глава Счетной палаты России Алексей Кудрин.
"Я бы еще раз повторил, давайте к налогам, к их изменению, повышению подходить в крайнем случае, все-таки стабильность налоговой системы — это очень важное обстоятельство для инвестиционного климата", — сказал Кудрин, выступая во вторник в рамках парламентских слушаний "О параметрах проекта федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" в Совете Федерации.
https://1prime.ru/nalogy/20211005/834879009.html
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