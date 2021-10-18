МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Правительство России уточнило порядок определения платы за использование земельных участков, находящихся в федеральной собственности, для возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, а также "гаражей-ракушек". "АвтоВАЗ" снова поднял цены на Lada

Соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.

Как уточнила пресс-служба Росреестра, вступивший в силу с 1 сентября закон о "гаражной амнистии", не только предусмотрел упрощенный механизм оформления прав на капитальные гаражи, но и решил застарелую проблему оформления земли, на которой расположены "гаражи-ракушки", предусмотрев для этого упрощенный порядок. Теперь не требуется приобретение земельных участков в аренду или в собственность, прохождение процедур кадастрового учета и регистрации прав. Также не требуется идти в суд, чтобы доказать, что некапитальный гараж может находиться в конкретном месте.

Законом предусмотрено, что муниципалитет утверждает схему размещения некапитальных гаражей на своей территории, которой будет достаточно для того, чтобы размещать новые некапитальные гаражи и продолжать использовать старые. Ранее такого механизма не существовало. С сентября факта включения некапитального гаража в схему достаточно для дальнейшего использования или размещения нового "гаража-ракушки". Названы сроки накопления на новый автомобиль в России

"В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации использование земли является платным. Бесплатное использование предусматривается в основном для льготных категорий граждан. Закон о "гаражной амнистии" гарантировал бесплатное использование земли для размещения "гаражей-ракушек" инвалидам. Для других граждан, не относящихся к льготным категориям, размер платы за использование земель для размещения некапитальных гаражей должен быть установлен правительством Российской Федерации (за федеральные земельные участки), субъектами Российской Федерации (за региональные земельные участки и земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена), муниципалитетами (за муниципальную собственность)", — поясняется в сообщении Росреестра.

С учетом того, что земельный участок для размещения некапитального гаража не оформляется в собственность или в аренду, постановлением установлен размер платы, который соответствует сумме земельного налога, рассчитанного с учетом площади участка, занимаемого некапитальным гаражом. Таким образом, выбран минимальный размер платы, добавляется в сообщении.