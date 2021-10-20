МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Российских брокеров и депозитариев предлагают наделить функциями налогового агента частных инвесторов по дивидендам иностранных акций. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс подготовили специалисты Московской биржи, сообщают "Известия". Инвестор-миллиардер предупредил о неизбежном тупике для рынков США

Это должно в значительной степени упростить жизнь розничным инвесторам. Ведь если поправки будут приняты, им не придется самостоятельно готовить всю необходимую документацию для налоговой службы, заявил управляющий директор по взаимодействию с эмитентами и органами власти Мосбиржи Владимир Гусаков.

Однако, как отметили в пресс-службе биржи, те, кто пожелает сэкономить на налогах, будут вынуждены сами контролировать вопросы двойного налогообложения.

В частности, если речь идет о дивидендах от компаний США, розничному инвестору потребуется самостоятельно заполнить форму W-8BEN, подтверждающую, что он не является резидентом Соединенных Шатов и ему разрешено платить втрое меньше налогов по дивидендам — не 30% в бюджет США и 13% в российский, а 10% и 3% соответственно. Таким образом, в совокупности в налоговые службы двух стран выплачивается 13% вместо 43%, объяснили в Мосбирже и отметили, что профучастникам фондового рынка предложено автоматизировать заполнение этого документа.

Центробанк поддерживают инициативу по упрощению фискального администрирования операций с ценными бумагами для физлиц. Крупные брокеры и банки единогласно выступили за эти изменения.