МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Многие владельцы недвижимого имущества в России столкнулись с увеличением размера налогового платежа в уведомлении за 2020 год, при том что ни налоговая база, ни ставки налога на имущество с прошлого года не менялись — это может быть связано с изменением понижающих коэффициентов, говорится в разъяснении Федеральной налоговой службы. Эксперт предупредила о новшествах по налогу на доход по вкладам

"В ряде случаев при неизменности налоговой ставки по сравнению с налоговым периодом 2019 года, а также налоговой базы (кадастровой стоимости недвижимости), периода владения объектом налогообложения и отсутствии налоговых льгот сумма налога за 2020 год изменилась", — говорится в сообщении ведомства.

ФНС напомнила, что все российские регионы постепенно переходят на расчет имущественных налогов по кадастровой, а не инвентаризационной стоимости. Чтобы такой переход не привел к резкому повышению налоговой нагрузки на граждан, было решено делать это постепенно, применяя в течение нескольких лет специальные понижающие коэффициенты.

Формула расчета налогового платежа с коэффициентами была составлена таким образом, чтобы налоговая нагрузка для граждан не увеличивалась более чем на 10% в год. Эти коэффициенты действуют в течение трех первых лет после перехода региона на кадастровую стоимость для расчета налога.

В отдельных случаях налоговый платеж может оказаться ниже ожиданий налогоплательщика: скорее всего, в этом случая налоговики зачли излишне уплаченные ранее суммы, объясняет ФНС.

Налоговая служба также отмечает, что в разных субъектах РФ ставки имущественных налогов, сроки перехода на кадастровый расчет и действующие льготы могут отличаться, поскольку эти налоги являются региональными. Поэтому конкретные причины роста платежа лучше узнавать в своем налоговом органе или в контакт-центре ФНС.