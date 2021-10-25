МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Москва считает европейский углеродный налог несправедливым, у РФ есть вопросы и претензии к самому механизму, заявил в интервью "Известиям" спецпредставитель президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев. Он отметил, что ЕС еще не ввел налог, сейчас "только будет вестись первая климатическая отчетность, а дальше, где-то с 2026 года, будет возможен этот углеродный налог, если он вообще сможет в таком виде существовать". В Казахстане хотят ввести углеродный налог

По словам Эдельгериева, сегодня, помимо России, ряд других стран и организаций предъявляют претензии к структуре углеродного корректирующего механизма. Например, есть инициативы ОЭСР и Международного валютного фонда по использованию иных подходов к ценообразованию на углерод. "Все они должны быть глобальными — а европейский подход не отвечает требованиям. И они должны быть справедливы — а европейский подход несправедливый", — заявил политик и отметил, что европейская инициатива еще "находится в стадии формирования, и окончательного решения нет".

В июле 2021 года Еврокомиссия предложила полностью ликвидировать углеродные выбросы в Евросоюзе к 2050 году. С этой целью в ЕС будут вводиться климатические таможенные пошлины на импорт железа и стали, включая трубы и рельсы, а также на поставки алюминия, цемента, удобрений и электроэнергии.