Forbes: власти России рассматривают два варианта ставки нового налога для микро- и малых предприятий
МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. По данным Forbes, власти РФ рассматривают два варианта ставки для нового налогового режима для микро- и малых предприятий. Это позволит сделать его более привлекательным для бизнеса.
Один из источников издания отметил, что первый вариант, который предложила ФНС России является более мягким. По нему предприниматели должны будут платить 7% от доходов либо 18% при использовании объекта налогообложения "доходы минус расходы". По мнению источника, бизнес выступает именно за этот вариант, так как считает его более выгодным.
Второй вариант — налоговые ставки 8% от доходов или 20% от доходов за минусом расходов. По мнению одного из участников совещания, прошедшего 1 ноября с участием замминистра финансов Алексея Сазанова, к этому варианту склоняется Министерство финансов РФ.
Другой собеседник Forbes, знакомый с деталями обсуждения вариантов налоговой ставки, рассказал, что ФНС таким образом предлагает приблизить ставку к установленной сейчас для УСН (6% для объекта налогообложения "доходов" или 15% для "доходы минус расходы").
Еще одно предложение касается запрета на использование нового режима предприятиями с численностью более 5 человек. По словам собеседника, ФНС рассматривает возможность расширить этот критерий до 10 человек.
При использовании нового налогового режима, сумму налогов к уплате будет рассчитывать ФНС. Инспекторы получат данные о налогоплательщике напрямую от его банка и на основе данных контрольно-кассовой техники. Микропредприятия смогут не платить страховые взносы за нанятых работников, а также не вести бухгалтерский и налоговый учет и не сдавать отчетность по УСН.
С 1 января 2021 года отменен режим ЕНВД. Вместо него бизнесу предложили перейти на другие льготные режимы — УСН, патентную систему или налог на профессиональный доход. Заявление на переход нужно было подать до 31 марта 2021 года.
https://1prime.ru/nalogy/20211103/835116734.html