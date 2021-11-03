МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. По данным Forbes, власти РФ рассматривают два варианта ставки для нового налогового режима для микро- и малых предприятий. Это позволит сделать его более привлекательным для бизнеса. Малый бизнес в России готовится к новой волне коронавирусной инфекции

Один из источников издания отметил, что первый вариант, который предложила ФНС России является более мягким. По нему предприниматели должны будут платить 7% от доходов либо 18% при использовании объекта налогообложения "доходы минус расходы". По мнению источника, бизнес выступает именно за этот вариант, так как считает его более выгодным.

Второй вариант — налоговые ставки 8% от доходов или 20% от доходов за минусом расходов. По мнению одного из участников совещания, прошедшего 1 ноября с участием замминистра финансов Алексея Сазанова, к этому варианту склоняется Министерство финансов РФ.

Другой собеседник Forbes, знакомый с деталями обсуждения вариантов налоговой ставки, рассказал, что ФНС таким образом предлагает приблизить ставку к установленной сейчас для УСН (6% для объекта налогообложения "доходов" или 15% для "доходы минус расходы"). Малый бизнес рассказал, какие соцсети помогают в продажах

Еще одно предложение касается запрета на использование нового режима предприятиями с численностью более 5 человек. По словам собеседника, ФНС рассматривает возможность расширить этот критерий до 10 человек.

При использовании нового налогового режима, сумму налогов к уплате будет рассчитывать ФНС. Инспекторы получат данные о налогоплательщике напрямую от его банка и на основе данных контрольно-кассовой техники. Микропредприятия смогут не платить страховые взносы за нанятых работников, а также не вести бухгалтерский и налоговый учет и не сдавать отчетность по УСН.

С 1 января 2021 года отменен режим ЕНВД. Вместо него бизнесу предложили перейти на другие льготные режимы — УСН, патентную систему или налог на профессиональный доход. Заявление на переход нужно было подать до 31 марта 2021 года.