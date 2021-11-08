МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Вопрос введения налога на роботов сейчас обсуждается во всем мире, включая Россию, из-за возможного негативного влияния автоматизации на рынок труда, однако стоит учитывать, что внедрение искусственного интеллекта создает новые профессии и рабочие места, сообщил в интервью РИА Новости глава Сбербанка Герман Греф. Греф оценил выгоду для России от энергоперехода

Идея введения налога на роботов появилась в мире в 2017 году, когда основатель Microsoft Билл Гейтс предложил рассматривать их как капитал и взимать соответствующий налог. В России данный вопрос поднимал в прошлом году Институт прогрессивного образования, который предложил Минфину ввести подоходный налог на роботов в 13% от средней зарплаты соответствующей профессии.

"Активное применение новых технологий вызывает самые разные правовые вопросы, в том числе и налоговые. Этот вопрос обсуждается и в России, и за рубежом — предложения ввести "налог на роботов" озвучивались, например, в Южной Корее и Канаде. Есть и международные инициативы — из ключевого можно отметить инициативу создания "цифрового налога", которую обсуждают в рамках ОЭСР. И совсем недавно Россия присоединилась к совместному заявлению стран — участниц ОЭСР о решении налоговых проблем, связанных с цифровизацией экономики", — сказал Греф.

Однако, подчеркнул глава Сбербанка, есть и другая сторона вопроса. "Когда говорят, что нужно ввести "налог на роботов", часто упоминают возможное негативное влияние автоматизации на рынок труда. Но многие при этом не учитывают, что внедрение искусственного интеллекта в свою очередь приведет к появлению новых профессий и созданию новых рабочих мест. Поиск баланса в такой ситуации — задача сложная, так что дискуссии вокруг "налога на роботов" продолжаются", — добавил он.

Ранее 130 стран поддержали реформу международной налоговой системы в рамках Организации экономического сотрудничества и развития. Эта договоренность должна обеспечить порядок, при котором крупные транснациональные корпорации платят налоги там, где они извлекают прибыль, независимо от того, присутствуют ли физически эти компании на рынке той страны, откуда идет прибыль.

Этот план призван обеспечить более справедливое распределение налогов между странами. Он включает налог на прибыль в размере минимум 15% на корпорации, в том числе цифровые компании. Ожидается, что все технические детали плана и схему его реализации утвердят к ноябрю 2021 года.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.