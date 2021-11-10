МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Общий объем фискальных платежей группы Evraz в 2022 году в результате введения новых налогов, по предварительным оценкам, может увеличиться на 250-300 миллионов долларов, сообщил вице-президент компании по финансам Николай Иванов. Аналитики подсчитали сумму налоговых вычетов для российских НПЗ

"Мы примерно оцениваем эффект от новых налогов, которые анонсированы с начала следующего года, в диапазоне приблизительно 250-300 миллионов долларов", — сказал Иванов в ходе дня инвестора, добавив, что компания учитывает эту дополнительную нагрузку в своих финансовых расчетах.

В настоящее время на рассмотрении Госдумы находится законопроект, внесенный правительством, который вводит акциз на жидкую сталь, используемую для металлургического производства, на уровне 2,7% от среднемесячной экспортной цены на стальные слябы в морских портах РФ, расположенных в Южном федеральном округе. Если цена будет менее 300 долларов за тонну, ставка акциза принимается равной нулю.

Законопроектом также предусматривается повышение НДПИ на черные и цветные металлы, коксующийся уголь и калийные соли. Размер налога будет зависеть от фактических котировок сырья на мировых рынках. При этом предусмотрено установление адвалорной составляющей ставки налога на добычу полезных ископаемых на железную руду в размере 4,8%.

Evraz — вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания с производственными активами в России, США и Канаде. Входит в число крупнейших производителей стали в мире по объемам производства. В 2020 году Evraz снизил выпуск стали на 1,3% — до 13,6 миллиона тонн.