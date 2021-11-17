МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Уже с 1 января следующего 2022 года россияне смогут получать денежную компенсацию за занятие спортом. Это можно будет делать благодаря новому налоговому вычету, говорится в постановлении правительства России.

Новый вычет на спорт относится к категории социальных налоговых вычетов. Из популярных у россиян вычетов в эту же категорию можно отнести вычеты на образование и лечение.

"Российская газета" со ссылкой на юристов пишет, сколько можно сэкономить на социальных вычетах и в чем главные нюансы их оформления.

Как рассказал старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников, физически обратиться за вычетом на спорт гражданин сможет только с 1 января 2023 года в случае, если он делает это через налоговую службу по месту жительства. Это связано с тем, что право на вычет впервые возникает только в 2022 году.

Другой способ подать заявление — написать работодателю, и тот перестанет удерживать с него НДФЛ до исчерпания суммы вычета. "Это можно сделать в том же году, в котором были затраты, то есть не ждать 2023 года, а получить деньги уже в 2022 году", — отметил собеседник издания.

Максимальная сумма, с которой можно получить компенсацию, составляет 120 тысяч рублей в год. От них можно вернуть 13%, то есть не больше 15,6 тысячи рублей.

Вычет на спорт можно получить:

за себя,



за своих несовершеннолетних детей.



за усыновленных детей или подопечных в возрасте до 18 лет.

Для оформления вычета на фитнес необходимо, чтобы физкультурно-спортивная организация или индивидуальный предприниматель были включены в утверждаемый ежегодно российским правительством перечень.

Для того, чтобы обратиться за вычетом, надо предоставить:

— паспорт и свидетельство о рождении ребенка (если вычет получают за него);

— копию договора на оказание физкультурно-оздоровительных услуг;

— чеки или другие документы, подтверждающие оплату;

— реквизиты, куда перечислять деньги.