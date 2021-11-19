МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Сенаторы на заседании в пятницу одобрили изменения в Налоговый кодекс РФ, которые вводят с 2022 года акциз на жидкую сталь, используемую для металлургического производства, сделав исключение для машиностроения, ВПК, малого и среднего бизнеса и спецстали. Совфед одобрил ряд законов об освобождении части доходов от НДФЛ

Закон устанавливает акциз на уровне 2,7% от среднемесячной экспортной цены на слябы, определенной на условиях поставки "погрузка на судно (FOB)" в морских портах РФ, расположенных в Южном федеральном округе. А если такая цена будет менее 300 долларов за тонну, ставка акциза принимается равной нулю.

В отношении жидкой стали, выплавляемой в мартеновских, индукционных или электрических сталеплавильных печах, будет применяться специальная формула расчета ставки акциза. При этом доля массы лома черных металлов в общей массе сырья, использованного для производства такой стали, должна составлять не менее 80% в месяц.

Ставка такого акциза для электрометаллургов будет находится на уровне 30% от разницы между среднемесячной экспортной ценой на стальную заготовку, определенной на тех же условиях FOB, и ценой продажи лома, определенной на условиях поставки "перевозка оплачена до (CPT) железнодорожной станции" в Уральском федеральном округе и уменьшенной также на 12,5 тысячи рублей и 50% стоимости легирующих элементов. Причем если рассчитанная подобным образом ставка превысит 1 тысячу рублей, то она принимается равной 1 тысячи рублей, а если окажется меньше нуля – то ставка будет нулевой.

Из-под акциза на жидкую сталь выводятся предприятия машиностроения и военно-промышленного комплекса, в которых есть цеха по разливу стали, а также малые и средние предприятия с объемом производства продуктов (полупродуктов) из жидкой стали до 1 тысячи тонн в месяц и производители спецстали с объемом ее производства не более 300 тысяч тонн в год.

Одновременно предусматривается вычет в отношении продуктов и полупродуктов из жидкой стали, которые повторно направляются на переплавку, чтобы избежать двойного налогообложения акцизом.

НДПИ Совфед одобрил закон о применении механизма единого налогового платежа

Кроме того, Совфед одобрил повышение с 2022 года НДПИ на железную руду, коксующийся уголь и калийные соли.

Ставка НДПИ на железную руду будет установлена на уровне 4,8% от среднемировой цены на нее (с содержанием железа 62%) в соответствии с индексом SGX TSI Iron Ore CFR China (62% Fe Fines) Index Futures / Options, определяемым ФАС России с учетом железорудного концентрата. И эта ставка не будет распространяться на руды окисленных железистых кварцитов, поскольку из них железная руда не извлекается, они не товарные и идут в отвалы.

Одновременно уточняется порядок расчета НДПИ для многокомпонентных комплексных руд, богатых полезными компонентами и расположенных в Красноярском крае. Для них ставка налога будет рассчитываться на основании среднемировых цен на медь, никель, палладий, платину, золото и кобальт исходя из 6% стоимости этих компонентов.

Рассчитываемая таким образом ставка не может быть меньше 2555 рублей за тонну руды. При этом показатель потерь при извлечении таких компонентов из многокомпонентных комплексных руд в процессе дальнейшей переработки (обогащения, технологического передела) принимается равным 0,15.

Для апатит-штаффелитовых руд ставка налога составит 82 рубля за тонну, апатит-магнетитовых руд — 207 рублей, маложелезистых апатитовых руд – 132 рубля. А для апатит-нефелиновых, апатитовых и фосфоритовых руд рентный коэффициент повышается с 3,5 до 7.

Ставку НДПИ на коксующийся уголь предлагается установить на уровне 1,5% от средней цены на него в соответствии с индексом SGX TSI FOB Australia Premium Coking Coal OTC Futures / Options.

Помимо этого, уточняется механизм определения НДПИ в отношении калийных солей. Для калия вводится дополнительный коэффициент в размере 85 рублей на тонну добытой руды. При этом для новых инвестиционных проектов, реализуемых на условиях соглашений о защите и поощрении капиталовложений, налоговая нагрузка сохранится на уровне 2021 года.