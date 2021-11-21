МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Запуск эксперимента с автоматизированной системой налогообложения (АСН) будет способствовать развитию микропредприятий, расказали "Известиям" эксперты. Что может измениться в выплате пособий в следующем году

В четверг 18 ноября стало известно, что кабмин внес в Госдуму законопроект о проведении в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях эксперимента о переходе микропредприятий в на упрощенную систему налогообложения. Документ предусматривает проведение в указанных регионах с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2027 года эксперимента по установлению специального режима "Автоматизированная упрощенная система налогообложения". Его смогут использовать на добровольной основе фирмы и ИП, чей годовой доход не превышает 60 миллионов рублей, а численностью наемного персонала — не более пяти человек.

По мнению авторов инициативы, этот шаг будет способствовать развитию микропредприятий. Взаимодействие с государством станет проще, для участников отменят подачу налоговых деклараций. Расчет налога будет производиться автоматическим, исходя из данных онлайн-касс и операций на расчетных счетах. При этом снизятся издержки на оформление налоговых отчетностей, процедуры налогового декларирования и контроля, поэтому ресурсы будут направляться на развитие бизнеса.

По мнению эксперта Института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ, директора Ассоциации налоговых консультантов Владимира Саськова, данная инициатива носит позитивный характер как для бизнеса, так и для государства. Реализация проекта обеспечит прозрачность налоговых правоотношений и избавит стороны от потребности в дополнительных мероприятиях налогового контроля. ФНС напомнила о сроках уплаты налогов на имущество

"Если идею реализуют в комплексе с другими обсуждаемыми инициативами <…>, то предложенная мера выступит качественным налоговым инструментом поддержки микробизнеса", — считает Саськов.

При этом существует риск уклонения от уплаты налогов путем дробления бизнеса, подчеркнул аналитик.

Руководитель управления по работе с юридическими лицами банка "Финам" Руслан Турдибаев выразил мнение, что новый налоговый режим избавит бизнес от ошибок и неточностей в отчетности. Кроме того, АСН удобна и для банков: кредитным организациям не придется дополнительно следить за размером налоговой нагрузки для таких предприятий.

Другие эксперты считают, что АСН позволит притормозить переход микропредпринимателей в самозанятые и упростит ведение бизнеса.

При этом не остались без внимание и потенциально проблемные моменты нового налогового режима. Как пишет издание, бизнес может столкнуться с трудностями из-за необходимости покупать и использовать контролько-кассовую технику. Кроме того, необходимо внедрить понятную схему корректировки автоматически начисленного налога и возможность пересчета.

Важным моментом является вопрос блокировки налогового режима для компании, которая превысила лемит выручки.