МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Кабмин внесл в Госдуму законопроект о проведении в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях эксперимента о переходе микропредприятий в на упрощенную систему налогообложения. Бизнес и граждане получат новые налоговые льготы в связи с коронавирусом

Документ предусматривает проведение в указанных регионах с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2027 года эксперимента по установлению специального режима "Автоматизированная упрощенная система налогообложения". Его смогут использовать на добровольной основе фирмы и ИП, чей годовой доход не превышает 60 миллионов рублей, а численностью наемного персонала — не более пяти человек.

Когда объектом налогообложения являются доходы, налоговая ставка для них устанавливается в размере 8%. При объекте "доходы минус расходы", — в размере 20%. По страховым взносам для таких фирм и ИП установлены нулевые ставки.

Участникам эксперимента не нужно будет составлять и сдавать в ФНС налоговые декларации, расчет платежей станет вестись автоматически на основании данных ККТ и движения по счетам, открытым в уполномоченном банке, пояснял в среду на заседании правительства Михаил Мишустин.

Также, по его словам, для того, чтобы воспользоваться такой возможностью, не придется никуда идти, поскольку это можно будет сделать в личном кабинете налогоплательщика. Он отметил, что кабмин рассчитывает, что такой подход позитивно скажется на деятельности микропредприятий, приведет к снижению производственных издержек, и освободившиеся ресурсы они смогут направить на свое развитие.