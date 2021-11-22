МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Родители теперь могут заплатить налоги за своих несовершеннолетних детей в личном кабинете на сайте Федеральной налоговой службы России, говорится в сообщении ведомства. Глава ФНС предупредил сдающих квартиры россиян

"В личном кабинете налогоплательщика для физических лиц появилась новая функциональная возможность. В разделе "Профиль" добавилась вкладка "Семейный доступ", предназначенная для добавления несовершеннолетнего ребенка в личный кабинет родителя", — сказано в сообщении.

Во вкладке "Семейный доступ" необходимо нажать кнопку "Добавить пользователя", далее ввести логин (ИНН) личного кабинета несовершеннолетнего ребенка и нажать кнопку "Отправить запрос" (в личном кабинете несовершеннолетнего ребенка может быть не более двух подтвержденных запросов). Затем необходимо перейти в личный кабинет ребенка и подтвердить направленный запрос, нажав соответствующую кнопку.

В случае отмены запроса в личном кабинете несовершеннолетнего ребенка в добавлении будет отказано, отмечает ФНС. "Добавленные в такой список несовершеннолетние дети исключаются автоматически по достижении совершеннолетия. Также исключение из списка возможно по желанию любой из сторон. Для этого необходимо нажать на кнопку "крестик" у добавленного в списке пользователя и подтвердить исключение", — указывается в сообщении.

"Также теперь родители в своем личном кабинете могут оплачивать налоги за своих детей. В разделе "Налоги" появился всплывающий список, куда входят только добавленные несовершеннолетние дети. Переключая пользователей в этом списке, можно оплатить налоги любым удобным способом: банковской картой, через онлайн-банк или распечатав квитанцию", — заключила ФНС.