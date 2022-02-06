МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Для российских пенсионеров, сдающих жилье в аренду, есть определенные плюсы и минусы. О них в беседе с "Российской газетой" рассказали специалисты рынка недвижимости.

Пенсионеры во время сдачи квартиры в найм могут сохранить некоторые льготы, однако не смогут избежать уплаты налогов.

В частности, специалисты объяснили: собственник, сдающий квартиру, должен в начале года отчитываться за предыдущий и платить налог по ставке 13%. Пенсионер может минимизировать налог, став самозанятым, в этом случае налог снизится до 4%. Сам арендодатель не приобретет статус работающего пенсионера и утратит право на надбавки к пенсии. Тем не менее, и налоговых льгот в данном случае нет.

Эксперты предупреждают При нелегальной сдаче квартиры пенсионер несет такую же ответственность, как и другие собственники.Сдача квартиры не лишает пенсионера права на льготы

Отмечается, что сдача жилья в аренду не подлежит обязательному пенсионному страхованию по статье 420 Налогового кодекса, поэтому не является прямым основанием для признания пенсионера работающим. Поэтому его не лишат права на получение льгот неработающего пенсионера.