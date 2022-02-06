Пенсионерам перечислили плюсы и минусы сдачи жилья в аренду
Эксперты объяснили, что при сдаче жилья у пенсионеров остается право на льготы
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Для российских пенсионеров, сдающих жилье в аренду, есть определенные плюсы и минусы. О них в беседе с "Российской газетой" рассказали специалисты рынка недвижимости.
Пенсионеры во время сдачи квартиры в найм могут сохранить некоторые льготы, однако не смогут избежать уплаты налогов.
В частности, специалисты объяснили: собственник, сдающий квартиру, должен в начале года отчитываться за предыдущий и платить налог по ставке 13%. Пенсионер может минимизировать налог, став самозанятым, в этом случае налог снизится до 4%. Сам арендодатель не приобретет статус работающего пенсионера и утратит право на надбавки к пенсии. Тем не менее, и налоговых льгот в данном случае нет.
Эксперты предупреждают При нелегальной сдаче квартиры пенсионер несет такую же ответственность, как и другие собственники.Сдача квартиры не лишает пенсионера права на льготы
Отмечается, что сдача жилья в аренду не подлежит обязательному пенсионному страхованию по статье 420 Налогового кодекса, поэтому не является прямым основанием для признания пенсионера работающим. Поэтому его не лишат права на получение льгот неработающего пенсионера.
https://1prime.ru/nalogy/20220206/835999797.html
Рассылка ПРАЙМ: самые важные новости экономики и финансов за 24 часа
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.