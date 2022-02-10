МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о налоговых льготах для производителей и владельцев быстрых зарядных станций для электромобилей, сообщила пресс-служба кабмина. Аналитики отметили рост продаж новых электромобилей в России в 2021 году

"Правительство простимулирует внедрение в России быстрых электрозарядных станций. Производители и владельцы такой инфраструктуры получат значительные налоговые льготы. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Поясняется, что речь идет о работающих от постоянного тока электрозарядных станциях мощностью от 150 кВт с периодом зарядки до 30 минут, они будут включены в перечень объектов и технологий высокой энергетической эффективности. Отмечается также, что на находящиеся в перечне объекты и технологии распространяются налоговые льготы, в частности инвестиционный налоговый кредит, повышающие коэффициенты к норме амортизации и освобождение от налога на имущество.

"Необходимость принятия постановления обусловлена ростом парка электротранспорта в России, что требует создания массовой сети ЭЗС", — добавляется в сообщении.