МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Правительство РФ на заседании в четверг одобрило внесение изменений в расчет налога на прибыль организаций, говорится на сайте кабмина. В России появится новая особая экономическая зона

Проект вносит изменения во вторую статью Федерального закона "О внесении изменений в статьи 251 и 262 части второй Налогового кодекса Российской Федерации". Документ будет внесен в Госдуму в установленном порядке, отмечается в сообщении.

Согласно данным, мера призвана стимулировать бизнес выявлять и ставить на баланс имущественные права на результаты интеллектуальной деятельности. Кроме того, проект обеспечивает правовую охрану и последующее вовлечение в оборот таких прав.