МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Правительство РФ на заседании в четверг одобрило проведение эксперимента по введению в некоторых регионах специального налогового режима "Автоматизированная упрощенная система налогообложения", сообщается на сайте кабмина. Правительство одобрило изменения в расчетах налога на прибыль организаций

Эксперимент будет проведен в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан.

Предполагается, что эксперимент по переходу займет шесть лет. Специальным налоговым режимом смогут воспользоваться организации и ИП с годовым доходом не более 60 миллионов рублей и числом наемных работников не более 5 человек.

Кроме того, кабмин одобрил нормативы зачисления доходов в федеральный бюджет и бюджеты субъектов РФ от налогоплательщиков, перешедших на специальный налоговый режим. Планируется, что его размер составит 54%.