МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Налог для Steam, PlayStation Store, Epic Games Store и других зарубежных игровых платформ могут ввести в РФ для поддержки патриотических игр, сообщает в среду газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в Минцифры и кабмине. В Казахстане хотят существенно повысить налог на майнинг

"Как выяснил "Ъ", правительство рассматривает вариант, при котором фонд поддержки патриотических видеоигр будет наполняться за счет дополнительного налога на зарубежные площадки дистрибуции, включая Steam, PlayStation Store, Epic Games Store и других. Их могут обязать перечислять в бюджет 5% от оборота в России, по расчетам чиновников, это обеспечит фонду 10 миллиардов рублей в год", — пишет газета со ссылкой на источники в кабмине.

Доклад с предложениями по созданию фонда уже направлен в правительство, сообщает газета со ссылкой на источники в Минцифры. Данная мера вряд ли станет существенной нагрузкой для компаний, однако собранные средства могут пойти на игровые проекты с политической агитацией, дополняется в материале.

"Власти, по словам собеседников "Ъ", готовят и другие инициативы по стимулированию российского игрового рынка, в частности, льготное налогообложение для местных разработчиков", — добавляется в материале газеты.