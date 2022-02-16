СМИ: в России могут ввести налог для Steam и других платформ для поддержки патриотических игр
МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Налог для Steam, PlayStation Store, Epic Games Store и других зарубежных игровых платформ могут ввести в РФ для поддержки патриотических игр, сообщает в среду газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в Минцифры и кабмине.
"Как выяснил "Ъ", правительство рассматривает вариант, при котором фонд поддержки патриотических видеоигр будет наполняться за счет дополнительного налога на зарубежные площадки дистрибуции, включая Steam, PlayStation Store, Epic Games Store и других. Их могут обязать перечислять в бюджет 5% от оборота в России, по расчетам чиновников, это обеспечит фонду 10 миллиардов рублей в год", — пишет газета со ссылкой на источники в кабмине.
Доклад с предложениями по созданию фонда уже направлен в правительство, сообщает газета со ссылкой на источники в Минцифры. Данная мера вряд ли станет существенной нагрузкой для компаний, однако собранные средства могут пойти на игровые проекты с политической агитацией, дополняется в материале.
"Власти, по словам собеседников "Ъ", готовят и другие инициативы по стимулированию российского игрового рынка, в частности, льготное налогообложение для местных разработчиков", — добавляется в материале газеты.
https://1prime.ru/nalogy/20220216/836077509.html