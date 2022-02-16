МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Госдума приняла в среду во втором и третьем чтениях пакет законов о проведении в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях эксперимента по переходу микропредприятий на автоматизированную упрощенную систему налогообложения. Силуанов выступил за легализацию майнинга в России и его налогообложение

Базовый закон предусматривает проведение в этих регионах с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2027 года эксперимента по установлению специального налогового режима "Автоматизированная упрощенная система налогообложения". Этим режимом смогут добровольно воспользоваться организации и индивидуальные предприниматели (ИП), которые находятся в соответствующих регионах и состоят там на налоговом учете.

При этом их годовой доход должен быть не выше 60 миллионов рублей, а численность наемных работников — не более пяти человек. Если объектом налогообложения являются доходы, налоговая ставка для участников эксперимента составит 8%, а если доходы, уменьшенные на величину расходов, то 20%. Налоговым периодом признается календарный месяц. Помимо этого, для таких организаций и ИП устанавливаются нулевые ставки страховых взносов.

Один из сопутствующих законов вносит изменения в Бюджетный кодекс в пропорции распределения доходов, поступающих в рамках этого эксперимента. В первом чтении налог распределялся между регионами и центром в равной пропорции (50% на 50%), а во втором чтении она была изменена в пользу регионов (54% на 46%). В результате у субъектов РФ, которые участвуют в эксперименте, не будет выпадающих доходов, пояснял замглавы Минфина Алексей Сазанов.

Другой закон-спутник вносит изменения в Налоговый кодекс и ряд законов в целях обеспечения проведения эксперимента. При этом прописывается ответственность уполномоченных банков за нарушение порядка и сроков передачи налоговикам сведений об операциях по счетам и о переводах электронных денег лиц, применяющих новый режим, а также о комиссиях за эквайринг.

При этом прописывается ответственность уполномоченных банков за нарушение порядка и сроков передачи налоговикам сведений об операциях по счетам и о переводах электронных денег участниками эксперимента, а также информации о комиссиях за эквайринг.

Штраф составит 20% от суммы налога, не уплаченного из-за такого нарушения, но не менее 200 рублей. А за нарушение банком порядка и сроков передачи информации о полученных такими лицами доходах, вознаграждениях, налоговых вычетах штраф составит 500 рублей за каждый факт нарушения.

Участникам эксперимента не нужно будет готовить и подавать налоговые декларации — платежи будут рассчитываться автоматически на основании данных контрольно-кассовой техники и движения по банковским счетам, пояснял премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Для перехода на новый режим нужно будет уведомить налоговую через личный кабинет налогоплательщика. Такой подход снизит производственные издержки микропредприятий, а освободившиеся ресурсы они смогут направить на собственное развитие, считают в кабмине.