КАБМИН РФ ПРЕДЛАГАЕТ РАСШИРИТЬ ЛЬГОТНЫЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ ДЛЯ МОРСКИХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ НА МЕСТОРОЖДЕНИЯ В КАСПИИ, ГДЕ ДОБЫЧА НАЧАЛАСЬ ДО 2016 ГОДА — ПРОЕКТ
https://1prime.ru/nalogy/20220221/836114323.html
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КАБМИН РФ ПРЕДЛАГАЕТ РАСШИРИТЬ ЛЬГОТНЫЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ ДЛЯ МОРСКИХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ НА МЕСТОРОЖДЕНИЯ В КАСПИИ, ГДЕ ДОБЫЧА НАЧАЛАСЬ ДО 2016 ГОДА — ПРОЕКТ
https://1prime.ru/nalogy/20220221/836114323.html
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