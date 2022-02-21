2022-02-21T10:31:01+03:00

2022-02-21T10:31:01+03:00

2022-02-21T10:31:01+03:00

2022

https://1prime.ru/nalogy/20220221/836114323.html

Кабмин предлагает расширить льготный налоговый режим для месторождений

Налоги

Новости

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

КАБМИН РФ ПРЕДЛАГАЕТ РАСШИРИТЬ ЛЬГОТНЫЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ ДЛЯ МОРСКИХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ НА МЕСТОРОЖДЕНИЯ В КАСПИИ, ГДЕ ДОБЫЧА НАЧАЛАСЬ ДО 2016 ГОДА — ПРОЕКТ ПРАЙМ, 21.02.2022

налоги, экономика, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60