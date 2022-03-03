МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Обязанность заплатить дополнительный налог после повышения российским Центробанком ключевой ставки может возникнуть только у сотрудников банка, взявших в нем же ипотечный кредит, рассказал РИА Недвижимость управляющий партнер юридической фирмы Bolshakov & Partners Андрей Большаков. Риелторы рассказали, как подорожает ипотека после роста ключевой ставки

Ранее в ряде телеграм-каналов появилась информация, что российские банки якобы начали рассылать заемщикам уведомления о том, что по всем ипотечным договорам, заключенным по ставке ниже двух третей ключевой ставки ЦБ (13,3%), возникает материальная выгода, облагаемая налогом на доходы физлиц (НДФЛ) по ставке 35%. Банк России в понедельник повысил ключевую ставку с 9,5 до 20%, что стало ее новым историческим максимумом.

"Налог возникает только у сотрудников банка, которые оформили ипотеку в этом же банке. Если вы не являетесь таковым, никаких налогов за сниженные проценты вам платить не нужно", — сказал Большаков.

Он пояснил, что по Налоговому кодексу РФ полученный за счет разницы ставок доход облагается налогом в случаях, когда физлицо-заемщик и заимодавец (банк) признаны взаимозависимыми лицами, либо заемщик состоит с ним в трудовых отношениях. Взаимозависимыми являются лица, которые могут влиять на принимаемые решения, например гендиректор банка или его акционер, уточнил юрист.

Также налогом облагается экономия на процентах, которая является материальной помощью или формой встречного исполнения заимодавцем обязательств перед заемщиком, например оплатой за услуги, добавил он.