МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Проект, продлевающий сроки уплаты налогов, внесен в Госдуму, документ опубликован в думской электронной базе. Рада попросила украинцев заплатить налоги авансом

"Проектом федерального закона… предлагается наделить в 2022 году Правительство РФ полномочиями издавать нормативные правовые акты в сфере налогов и сборов, предусматривающие в период с 1 января до 31 декабря 2022 года приостановление, отмену или перенос на более поздний срок мероприятий налогового контроля, продление сроков уплаты налогов, сборов, страховых взносов", — говорится в тексе пояснительной записки.

Также нормативные акты могут предусматривать продление сроков уплаты авансовых платежей по региональным и местным налогам, продление сроков предоставления в налоговые органы отчетности, продление сроков направления и исполнения требований об уплате налогов, сборов, страховых взносов, установление дополнительных оснований предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, сборов, страховых взносов.

Предлагается, что издаваемые правительством акты смогут устанавливать основания и условия неприменения способов обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, а также основания и условия неприменения ответственности за непредоставление (несвоевременное предоставление) отчетности в налоговые органы.

На заседании правительства РФ в среду премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство продлит сроки уплаты налогов на федеральном и региональном уровне. Он отметил, что кабмин получит право оперативных изменений в сфере налогов, среди них продление сроков их уплаты. Кроме того, по его словам, такие же полномочия будут предоставлены высшим органам государственной власти субъектов РФ в отношении региональных и местных налогов.

Мишустин добавил, что вводится он для того, чтобы появилась возможность быстро принимать решения, направленные на поддержку граждан.