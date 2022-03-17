КРАСНОЯРСК, 17 мар — ПРАЙМ. Введение "налоговых каникул" необходимо компаниям, выручка которых упала более чем на 10%, такой критерий предложил президент общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин на форуме в Красноярске. Минфин прокомментировал вопрос отмены налогового маневра для ряда сфер

"Есть концептуальная договоренность, что будут налоговые отсрочки. Вопрос, кому и насколько. Мы считаем, что тем, у кого выручка упадет более чем на 10%, но идут дискуссии". – сказал Калинин журналистам.

Он отметил, что соответствующий документ находится в высокой степени готовности. По его словам, ставится вопрос о введении и "лизинговых каникул".

Ранее кабмин РФ также утвердил перечень отраслей в сегменте малого и среднего предпринимательства (МСП), которые смогут рассчитывать на отсрочку на полгода по кредитам, оформленным до 1 марта.

В Красноярске в четверг открылся съезд лидеров "Опоры России". В первый день деловой программы основным мероприятием станет пленарное заседание "Енисейская Сибирь", взаимодействие крупного и малого бизнеса".

Совместно с представителями региональных и федеральных органов власти предприниматели обсудят лучшую практику сотрудничества крупного бизнеса с субъектами МСП: "белую книгу" и декларацию о взаимодействии и необходимые меры для построения системы эффективного сотрудничества.