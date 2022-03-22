МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Российский бизнес сможет вернуть около 80 миллиардов рублей в рамках ускоренной процедуры возмещения НДС, сообщил глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров. Госдума увеличила стоимость авто для "налога на роскошь"

Ранее во вторник Госдума во втором и третьем чтениях приняла законопроект об антикризисных налоговых мерах поддержки. В частности, налогоплательщики смогут возместить НДС в ускоренном порядке в пределах сумм налогов, уплаченных в бюджет РФ за предшествующий календарный год.

"Налогоплательщики, осуществляющие как внешнеторговую деятельность, так и операции на внутреннем рынке, смогут быстро, в упрощенном режиме пополнить оборотные средства на сумму возмещения НДС. Бизнес сможет, по нашим расчетам, вернуть налог в объеме около 80 миллиардов рублей в среднем в течение восьми дней с даты представления соответствующего заявления, не дожидаясь окончания камеральной налоговой проверки", — сказал Егоров, чьи слова приводятся в сообщении ФНС.

Новые нормы планируется применять уже в апреле, когда налогоплательщики представят декларации по НДС за первый квартал 2022 года, отмечает ведомство.