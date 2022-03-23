МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба (ФНС) России сократила срок проверки деклараций граждан для получения ими налоговых вычетов до 15 дней, сообщает издание РБК со ссылкой на источники.

Нововведение касается социальных и имущественных вычетов. Раньше на проверки социальных вычетов давалось три месяца и еще месяц — на перечисление возврата. А для имущественных вычетов с мая 2021 года на проверку отводился один месяц, а еще 15 дней — на зачисление средств.

ФНС подтвердила информацию о том, что в ближайшее время камеральные проверки будут проводиться в более короткие сроки, уточнив, что будет учитываться загрузка сотрудников налоговых органов (ведомство не назвало конкретных параметров сроков).

"В текущих экономических реалиях налоговые органы особое внимание уделяют задаче рассмотрения заявлений граждан на получение налоговых вычетов и, как следствие, возврата налога", — сказали РБК в налоговой службе.