МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Мер налоговой поддержки будет больше, пока идет только первый пакет таких мер, сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров.
Егоров напомнил, что в рамках мер поддержки граждан отменяется уплата НДФЛ с процентных доходов, полученных по вкладам в банках в 2021-2022 годах. Кроме того, от НДФЛ будут освобождены все доходы в виде материальной выгоды, полученные в 2021-2023 годах.
"Нужно понимать, что это идет первый пакет мер. Мер будет гораздо больше, и они будут выходить последовательно, и, конечно, мы будем об этом уведомлять", — сказал Егоров на брифинге в правительстве.
https://1prime.ru/nalogy/20220324/836480019.html
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