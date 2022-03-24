МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Мер налоговой поддержки будет больше, пока идет только первый пакет таких мер, сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров. ФНС сократила срок проверки деклараций на налоговые вычеты

Егоров напомнил, что в рамках мер поддержки граждан отменяется уплата НДФЛ с процентных доходов, полученных по вкладам в банках в 2021-2022 годах. Кроме того, от НДФЛ будут освобождены все доходы в виде материальной выгоды, полученные в 2021-2023 годах.

"Нужно понимать, что это идет первый пакет мер. Мер будет гораздо больше, и они будут выходить последовательно, и, конечно, мы будем об этом уведомлять", — сказал Егоров на брифинге в правительстве.