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ФНС не будет замораживать счета налоговых должников
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Федеральная налоговая служба (ФНС) России до 1 июня приостановила заморозку счетов при взыскании денег с налоговых должников, сообщил глава ведомства Даниил Егоров. "Мы остановили... ПРАЙМ, 24.03.2022
налоги, экономика, новости, фнс, налоги, долги
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба (ФНС) России до 1 июня приостановила заморозку счетов при взыскании денег с налоговых должников, сообщил глава ведомства Даниил Егоров.
"Мы остановили приостановку по счетам в случае, если имеется недоимка по счету. Такое приостановление будет действовать до первого июня", — сказал Егоров на брифинге в правительстве.
Он отметил, что ФНС также приостановила проверки операций валютного контроля. "Проверка осуществляется только по тем указам, которые как раз недавно были выпущены", — добавил глава ведомства.
Кроме того, ФНС не подает заявления в суды о банкротстве предприятий.