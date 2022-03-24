МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба (ФНС) России до 1 июня приостановила заморозку счетов при взыскании денег с налоговых должников, сообщил глава ведомства Даниил Егоров. ФНС пообещала новые меры налоговой поддержки

"Мы остановили приостановку по счетам в случае, если имеется недоимка по счету. Такое приостановление будет действовать до первого июня", — сказал Егоров на брифинге в правительстве.

Он отметил, что ФНС также приостановила проверки операций валютного контроля. "Проверка осуществляется только по тем указам, которые как раз недавно были выпущены", — добавил глава ведомства.

Кроме того, ФНС не подает заявления в суды о банкротстве предприятий.