2022-03-26T10:28:49+03:00
2022-03-26T10:28:49+03:00
2022-03-26T10:28:49+03:00
2022
https://1prime.ru/nalogy/20220326/836506913.html
Путин утвердил налоговые стимулы для перевода бизнеса в "русские офшоры"
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Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий налоговые стимулы для повышения привлекательности специальных административных районов (САР) России. Документ... ПРАЙМ, 26.03.2022
бизнес, налоги, экономика, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий налоговые стимулы для повышения привлекательности специальных административных районов (САР) России. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
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