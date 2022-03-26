МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который отменяет уплату НДФЛ с процентных доходов, полученных по вкладам в банках в 2021-2022 годах. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. В России освободили часть автомобилей от "налога на роскошь"

Напомним, что с 2021 года в стране был введен налог в размере 13% на процентные доходы по вкладам, которые превысили необлагаемую сумму (рассчитывается как произведение 1 миллиона рублей и ключевой ставки ЦБ, установленной на 1 января того года, в котором были получены доходы). В частности, за прошлый год необлагаемый доход по вкладам россиян составил бы 42,5 тысячи рублей (ключевая ставка ЦБ на 1 января 2021 года была 4,25%). За 2022 год он бы рассчитывался в сумме 85 тысяч рублей (на 1 января 2022 года ставка установлена на уровне 8,5%).

Подписанный президентом закон освобождает россиян от уплаты НДФЛ с процентных доходов по вкладам в банках за 2021-2022 годы, которые подлежали бы уплате в 2022-2023 годах. Также вносятся изменения в правила налогообложения процентных доходов по вкладам, которые распространятся на будущие налоговые периоды, после 2022 года:

необлагаемый доход будет определяться как произведение 1 миллиона рублей и максимального значения ключевой ставки Банка России в данном году. То есть, если ключевая ставка ЦБ в течение года повышалась, а вслед за ней росли и ставки по вкладам, то увеличится и необлагаемый доход, и гражданам больше налогов платить не придется.

Помимо этого, документ содержит нормы, нацеленные на стимулирование перевода ценных бумаг (долей) российских организаций из собственности иностранного бизнеса в собственность российских физлиц. Для этого от НДФЛ освобождаются доходы в виде имущества (за исключением денежных средств) и имущественных прав, полученных в текущем году от иностранной организации или иностранной структуры без образования юридического лица, в отношении которой россиянин являлся контролирующим лицом либо учредителем по состоянию на 31 декабря 2021 года.

Закон освобождает от НДФЛ и все доходы в виде материальной выгоды, полученные в 2021-2023 годах.

Также снимается ограничение по размеру помощи и подарков:

ветеранам,



труженикам тыла,



инвалидам Великой Отечественной войны,



узникам концлагерей,

некоторым другим лицам, который не облагается НДФЛ.



Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования, за исключением отдельных норм, для которых предусмотрен иной срок.