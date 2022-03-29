МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Несколько сенаторов Аргентины предложили создать фонд для погашения долга перед МВФ, который бы пополнялся за счёт налога на незадекларированную собственность граждан за рубежом, следует из заявления парламентариев. МВФ одобрил кредитное соглашение с Аргентиной

"Сенаторы (проправительственного) "Всеобщего фронта" предложили создать национальный фонд для погашения долга перед МВФ. Речь идёт о том, чтобы те, кто имеет незадекларированные активы за рубежом, выплатили специальный налог", — говорится в сообщении.

Размер налога составит 20%, уплатить его нужно будет в долларах.

Если зарубежная собственность будет задекларирована спустя полгода после вступления закона в силу, налог вырастет до 35%.

Также законопроект касается тех, кто сменил налоговое резидентство в Аргентине на другую страну.

Ранее Аргентина достигла соглашения с МВФ, позволяющего отложить выплаты по долгу на почти 45 миллиардов долларов на несколько лет — платежи начнутся в 2026 году и завершатся в 2034-м.