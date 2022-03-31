МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба (ФНС) России объяснила, как заплатить налог по упрощенной системе в 2022 году: платить необходимо ежемесячно одну шестую часть, начиная со следующего месяца после перенесенного срока уплаты, говорится в сообщении ведомства. Правительство продлило уплату налога по упрощенной системе для бизнеса

Ранее в четверг пресс-служба кабмина сообщила, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении на шесть месяцев с последующей рассрочкой в течение полугода срока уплаты налога по упрощённой системе для бизнеса.

Продление сроков уплаты налога по упрощённой системе касается предприятий, связанных в том числе с деревообработкой, производством лекарственных средств, компьютеров и электронных средств, автотранспорта, электрического оборудования, пищевых продуктов, напитков, одежды, бумаги, а также организаций, ведущих полиграфическую деятельность, работающих в сфере туризма и гостеприимства, здравоохранения, спорта и развлечений.

"В новые сроки необходимо уплатить не всю сумму налога или авансового платежа, а одну шестую часть, начиная со следующего месяца после перенесенного срока уплаты соответствующих налогов (авансовых платежей). Далее налогоплательщики уплачивают ежемесячно по одной шестой части суммы до полной уплаты налога или авансового платежа", — отмечает ФНС.

Таким образом, сроки уплаты налога по УСН за 2021 год переносятся для организаций с 31 марта на 31 октября 2022 года, а для ИП — с 30 апреля на 30 ноября 2022 года. "Срок уплаты авансового платежа по УСН за первый квартал 2022 года переносится для организаций и ИП с 25 апреля на 30 ноября 2022 года", — добавляет ведомство.