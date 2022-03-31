МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Владимир Путин подал декларацию о доходах, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Путин поручил разъяснить Берлину механизм оплаты газа за рубли

Ранее он сообщал, что декларационная кампания идет в соответствии с законом, сроки сдачи декларации (до 1 апреля) не переносились.

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