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Путин подал декларацию о доходах
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Владимир Путин подал декларацию о доходах, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Ранее он сообщал, что декларационная кампания идет в... ПРАЙМ, 31.03.2022
налоги, экономика, новости, владимир путин, декларация, доходы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Владимир Путин подал декларацию о доходах, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее он сообщал, что декларационная кампания идет в соответствии с законом, сроки сдачи декларации (до 1 апреля) не переносились.
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