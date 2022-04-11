МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. "Новатэк" попросил у правительства России обнулить налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для проекта по производству аммиака "Обский ГХК" на Ямале, сообщает газета "Коммерсант". Правительство закрепило временный отказ от пополнения "кубышки"

В начале марта глава компании Леонид Михельсон обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой распространить на производство аммиака и водорода меры налогового стимулирования, применяемые к арктическим месторождениям, сырье с которых идет на производство СПГ и нефтехимии. В частности, он просил обнулить для проекта "Обский ГХК" ставку по НДПИ, а также предоставить право субъектам РФ устанавливать пониженные ставки по налогу на прибыль. Об этом сообщили источники издания, знакомые с обращением.

Уточняется, что подобная мера уже работает в отношении СПГ-заводов "Новатэка", ресурсная база которых расположена севернее 65-й параллели.

При обнулении НДПИ "Новатэк", по мнению эксперта, опрошенного газетой, с учетом необходимых для производства объемов газа (2,5 миллиарда кубометров) сможет экономить около 1 миллиарда рублей в год. Также, по его словам, снижение налога на прибыль ввиду высокой маржинальности газохимического производства может значительно повысить эффективность проекта, но зависит от ценовой конъюнктуры. При этом суммарный эффект льгот, согласно эксперту, может повысить внутреннюю норму доходности (IRR) проекта на 1-3 процентных пункта, пишет издание.

"Обский ГХК" — проект по производству 130 тысяч тонн водорода в год, запуск первой очереди запланирован на 2026 год, второй — на 2027 год. На "Обском ГХК" планируется улавливать и закачивать в пласт до 4 миллионов тонн CO2 в год. Сейчас проект находится на стадии предпроектных работ (pre-FEED).