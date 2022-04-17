МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Семьи с детьми имеют право не только на различные льготы, но и на налоговый вычет, пишет "Российская газета". Эксперт рассказал, какие льготы полагаются перед выходом на пенсию

Размер вычета из налога на доход физических лиц (НДФЛ) составляет 1400 рублей в месяц на первого или второго ребенка и 3000 рублей — на третьего ребенка и последующих детей, уточнил заслуженный юрист РФ, доктор юридических наук Иван Соловьев.

При этом эксперт обратил внимание на один важный нюанс: вычет будет предоставляться до тех пор, пока годовой доход родителя не достигнет порога в 350 тысяч рублей.

"Таким образом, арифметика простая: получает родитель 50 тысяч рублей в месяц, значит, на стандартный вычет он сможет рассчитывать в течение 7 месяцев ежегодно. Соответственно, поменяется зарплата, изменятся и условия вычета", — отметил юрист.

Налоговый вычет предоставляется до достижения ребенком 18 лет, однако если ребенок обучается очно в учебном заведении, порог поднимается до 24 лет, добавил Соловьев.

Для получения вычета необходимо сдать в бухгалтерию свидетельства о рождении детей и написать соответствующее заявление. Выплата будет рассчитывается и предоставляется работодателем автоматически.