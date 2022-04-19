МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Минцифры России предлагает распространить инвестиционный налоговый вычет (ИНВ) на операторов связи, сообщает ведомство. Операторов могут обязать уведомлять о передаче данных за рубеж

Инвестиционный налоговый вычет позволяет уменьшить сумму налога на прибыль на расходы, связанные с приобретением, изготовлением и модернизацией основных средств. Им могут воспользоваться плательщики налога на прибыль до 31 декабря 2027 года включительно. Возможность пользоваться вычетом должна быть закреплена региональным законом.

"Минцифры России предлагает распространить инвестиционный налоговый вычет (ИНВ) на операторов связи. Таким образом им могут вернуть часть налога на прибыль. Это поможет сохранить качество связи, не привлекая дополнительного финансирования", — говорится в сообщении.

В ведомстве в связи с этим отметили необходимость сохранить инвестиции операторов в эксплуатацию и модернизацию сетей связи за счет региональных мер поддержки.

"В 60 субъектах РФ приняты законы, предусматривающие ИНВ. Однако инфраструктура операторов связи в них не предусмотрена. Минцифры России предлагает добавить 61 ОКВЭД "Деятельность в сфере телекоммуникаций" для того, чтобы распространить такую меру поддержки и на телеком", — уточнили в ведомстве.

Письмо с этой инициативой Минцифры направит в адрес субъектов РФ.