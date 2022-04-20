МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба (ФНС) выработала для проверяющих инстанций признаки, по которым можно выявить незаконное использование бизнесом самозанятых для экономии на уплате налогов, пишет РБК. Bloomberg узнал о возможном отказе Италии платить за газ в рублях

К таким признакам ФНС относит наличие рабочего места, постоянство оплаты и нефиксированный объем работ.

Служба с целью повышения эффективности камеральных проверок направила в территориальные органы письмо, где перечислены основные признаки, указывающие на использование фирмами незаконной схемы оптимизации налоговой нагрузки. Часто это делают, оформляя сотрудников как самозанятых (плательщиков налога на профессиональный доход, НПД).

Разосланный документ подписан замруководителя ФНС Александром Егоричевым, отмечает издание.

В текущем 2022 году число самозанятых в РФ превысило отметку в 4 миллиона человек. На фоне ужесточения санкций стран Запада с конца февраля их прирост не сократился. "Ежедневно в марте более 8,4 тысячи человек вставали на учет в качестве налогоплательщиков налога на профессиональный доход. Это на 12% больше, чем в феврале", — отмечают в ФНС.

Для того, чтобы корректно переквалифицировать договоры гражданско-правового характера (ГПХ) в трудовые, чтобы доначислить неуплаченные налоги, ФНС рекомендует налоговым инспекциям обратить внимание на следующие возможные доказательства неправомерной схемы:

в договоре закреплено понятие трудовой функции (выполнение лицом работ определенного рода, а не разового задания заказчика) и нет указаний на конкретный объем работ,

договор носит не разовый, а систематический характер и заключается на год или до окончания календарного года,

в документе прописана ежемесячная оплата труда и отсутствуют изменения в ее размере на протяжении года,

сотрудник включен в производственную деятельность компании и несет материальную ответственность,

договор предусматривает подчинение внутреннему трудовому распорядку компании, его составным элементом является выполнение распоряжений работодателя, за отступление от которых сотрудник может нести дисциплинарную ответственность.

По перечисленным признакам можно выявить не только незаконные отношения компаний с самозанятыми, но и с индивидуальными предпринимателями (ИП).

"Особенно наглядно на это указывает ситуация, когда условием заключения договора значится регистрация физического лица в качестве ИП, а при прекращении поступлений средств от заказчика ИП останавливает деятельность и снимается с учета", — пишет издание.