МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Группа парламентариев от партии "Единая Россия" ведет работу над законопроектом о повышении лимита налогового вычета при покупке жилья или строительстве дома в два раза — до 4 миллионов рублей, пишет газета "Известия". В Думе предложили ограничить работу продуктовых гипермаркетов в выходной

Налоговый вычет от суммы до 6 млн предлагается вести при погашении ипотеки, рассказал изданию первый замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи женщин и детей Татьяна Буцкая.

Максимальная сумма налогового вычета в таком случае составит 520 000 и 780 000 рублей соответственно.

Помимо этого предлагается распространить процедуру получения налогового вычета на расходы по аренде жилья. По мнению авторов инициативы, это позволит гражданам каждый год компенсировать до 1,5 месяцев платежей за аренду.

Представители других фракций нижней палаты парламента поддержали этот законопроект.

По мнению директора Центра социального развития Института государственной службы и управления (ИГСУ) Любови Храпылиной, эта инициатива — хорошее явление, однако пока непонятно, смогут ли власти выделить деньги на ее реализацию.