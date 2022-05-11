МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Около полутора тысяч компаний и индивидуальных предпринимателей в России с 1 июля 2022 года смогут пользоваться особым порядком уплаты налогов — они начнут тестировать в пилотном режиме систему единого налогового платежа, сообщила начальник управления Федеральной налоговой службы (ФНС) по работе с задолженностью Наталья Шалыгина на совещании в ТПП РФ. Налоговые сборы в России достигли рекорда в марте

На особый порядок уплаты налогов с 1 июля могут перейти налогоплательщики, которые подали в ФНС соответствующее заявление. "Уже сейчас подано более 1,5 тысячи заявлений. Из них 751 заявление, то есть половина — прошли проверку, и мы можем сказать, что эти участники буду участвовать в пилотном проекте", — сообщила Шалыгина. Остальные заявления, по словам Шалыгиной, пока проходят проверку.

Она напомнила, что в конце прошлого года в России был принят федеральный закон, которым предусматривается особый порядок уплаты налогов: единый налоговый платеж на единый счет федерального казначейства.

В рамках этого порядка бизнес будет формировать в своем личном кабинете один платежный документ сразу по 6 налогам: земельному, транспортному, налогу на имущество, УСН либо ЕСХН — в зависимости от того, какую систему использует налогоплательщик, страховым взносам и НДФЛ. Все эти налоги можно будет платить один раз в месяц единым платежом, а перечисленные денежные средства будут автоматически распределены по бюджетной системе.

Таким образом, чтобы заплатить налоги или страховые взносы, предприятию не придется заполнять многочисленные платежные поручения с огромным количеством реквизитов — это позволит сэкономить на бухгалтерии, а также исключит ошибочные платежи и ситуации, когда у предприятия одновременно присутствует и переплата, и задолженность по налогам. Пилотный проект стартует с 1 июля и продлится полгода. А с 1 января 2023 года ФНС рассчитывает запустить единый налоговый платеж для всех налогоплательщиков.

Глава ТПП РФ Сергей Катырин заметил, выступая на совещании, что этот проект не носит фискального характера. Напротив, по его словам, ряд регионов высказывали опасения в связи с возможными кастовыми разрывами, которые будут у них появляться из-за нового порядка. Он выразил уверенность, что в рамках этого пилотного режима ФНС сможет отработать все делали, и эти риски будут сняты.